Неприятный инцидент произошел во время одного из эфиров "МастерШеф 11", который теперь бурно обсудают в Сети.

Так, конфликт вспыхул между Виталиной - женой известного шеф-повара и "бога мяса" Алика Мкртчяна и Светланой, 18 лет проработавшей на железной дороге.

Обе женщины были в "красной" команде, участникам которой, согласно заданию, необходимо было распределиться по местам, начиная с первого, - кто готовит лучше всех и далее по уменьшению кулинарного таланта.

Виталина оказалась на 4-м месте, а Светлана на пятом. Уже стоя перед судьями "МастерШеф", последняя высказала свое недовольство, отметив, что должна находится между "тройкой и четверкой". Виталина, добрая душа, взяла и отдала оппонентке свое место.

Позднее девушка расплакалась и объяснила почему: "Я не хотела спорить, я просто сняла этот значок и отдала Свете, потому что не уверенная в себе, не умею отстаивать себя - вот и все. Пришла на "МастерШеф" научится быть сильнее, отстаивать свою точку зрения, а, по итогу, опять не получается".

Пользователи кинулись комментировать ситуацию:

"нуу не знаю, меня Света с первой серии подбешивает, слизская она какая-то(("

"Виталиночка, ты самая лучшая. Ты супер мама. Ты умничка, не плач. А Света шагает широкими шагами через всех. Для нее вас не существует. Вижу цель, не вижу препятствий. Это Света"

"Ну нет, Виталина не сильный участник, милая ДА, но в кулинарии нет!"

"Света очень ехидная и подлая, может врать, выгораживая себя"

"А что не так то? Виталина сама отдала свете номерок, Света лишь сказала, как себя оценивает. И впринципе да, согласна. Готовит она хорошо. Но как человек..."

"Какой-то цирк… с обеих сторон"

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