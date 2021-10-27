Известный ресторатор и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво во время отдыха на Мальдивах разоткровенничался о своих отношениях с женщинами.

Как пишет Politeka.net, Эктор поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем шеф-повар поделился своим мнением о дружбе между мужчиной и женщиной.

Сначала Хименес-Браво вспомнил о неудачном служебном романе, который закрутился у него во время работы на Мальдивах 10 лет назад. Тогда у него были короткие отношения с коллегой, после которых они расстались, но продолжали жить на крошечном острове.

«Было дико дискомфортно, мы видеть друг друга каждый день. Пришлось учиться коммуницировать заново», - рассказал Эктор.

Он также признался, что его дружба с девушками в прошлом всегда перерастала в романтические отношения.

«Раньше я не умел дружить с женщинами — это заканчивалось интимом. Но в этом нет ничего плохого — с моей девушкой у меня тоже все начиналось с дружба, и это залог крепкий отношений», - считает шоумен.

Он также признался, что нередко девушки первые начинали с ним «дружить» со скрытым мотивом: «Часто девушки заводили дружбу, заранее планируя со мной серьезные отношения. У меня таких планов не было — в итоге ни дружбы, ни отношений».

Эктор добавил, что сейчас для него этот аспект отношений стал проще.

«Я дружу с многий женщины, с их семьи и это семейные дружественный отношения. При таком раскладе нет никаких недопониманий и неловкостей, и дружба работает!», - рассказал Хименес-Браво.

Свой пост он сопроводил снимком, на котором позирует на яхте в компании двух девушек.

Напомним, Хименес-Браво, намекнувший на участие в "Холостяке", показал, как шикует на Мальдивах.

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