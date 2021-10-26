Известный ресторатор и судья шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво отправился отдыхать на Мальдивы и поделился с украинцами своими впечатлениями от роскошного курорта.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар колумбийского происхождения опубликовал фото с отдыха на своей странице в Инстаграм.

«Мальдивам еще есть чем удивлять… Иногда мне так хочется, чтобы Илон Маск уже поскорее придумал, как передать запахи, тепло через экран. Какой здесь воздух! Как же пахнет море, песок, каждое дерево! Человек, который назвал Мальдивы рай на Земля — ни на секунду не ошибся», - восхищенно написал Хименес-Браво.

Эктор вспомнил о том, что когда ему было 16 лет он работал посудомойщиком в Колумбии, жил в маленькой комнате почти без мебели и даже мечтать не мог о посещении подобного места.

Позже Хименес-Браво участвовал в открытии гостиницы InterContinental Kiev, а теперь он сам остановился как гость в InterContinental Maldives.

«Я счастлив. Стоит ли говорить о мой восторг, как этот остров стирает заботы и дела внешнего мира? Будто находишься в другой реальности. После Мальдив нигде не будет так хорошо отдыхать», - признался Эктор.

На снимках он позировал на фоне мальдивских красот, показывал свой отдых на яхте и роскошный завтрак.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о своих вкусах, насмешив украинцев.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво, живший в нищете, рассказал, на что теперь тратит деньги.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво попал под шквал критики, заикнувшись о своем участии в "Холостяке".