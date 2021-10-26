Популярный повар, телезвезда и ресторатор Эктор Хименес-Браво неожиданно заговорил о своем участии в реалити-шоу "Холостяк", украинцы раскритиковали шефа.

Как сообщает Politeka.net, известный в Украине ресторатор колумбийского происхождения, шеф-повар и судья кулинарной программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, поделился в своем профиле Instagram размышлениями на тему того, чтобы стать главным героем реалити шоу "Холостяк" и искать там свою вторую половинку.

"Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренный режим", - поделился Эктор в подпсии к красивой фотографии, которую выложил на своей странице.

В комментариях к его публикации разгорелась настоящая дискуссия, поклонники поделились на два лагеря – одни поддерживают идею Эктора пойти на "Холостяк", а другие его критикуют. "Нет, лучше готовьте", "Какой холостяк, не смеши. В твоём возрасте нормальные мужики внуков нянчат", "Странно конечно. То пишете, что девушка есть, то на "Холостяк" идти", "У вас же есть девушка! Вы на шоу зачем? Разве зная столько красивых девушек Киева вам нужно шоу? Ищите в реальной жизни".

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