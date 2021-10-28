Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", показал, что интересного есть на Мальдивах, сняв на видео свои приключения, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал популярным украинским и канадским ресторатором колумбийского происхождения. Звезда является судьей "Мастер Шеф", а также ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых фото Эктор был в рубашке и акваланге. А после этого Хименес-Браво показал серию видео, как нырял под воду и что там увидел.

"ПРИРОДА МАЛЬДИВ И ЛЮДИ

Впервые у меня такой пост на странице. Об осознанном отношении к экологии.

Меня вдохновила информация, которую я узнал здесь об отеле, где мы отдыхаем. Отель инвестирует в развитие популяции скатов Мант, в очищение океана от мусора и пластика.

Я на днях нырял с аквалангом и стал одним из менее 1% людей в мире, которые видели больше 100 скатов Мант в одном месте! ДРУЗЬЯ! ЭТО НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ ВОСТОРГ, но я попробую

Скаты Манта — вымирающий вид скатов, чтобы сохранить их популяцию отель и все люди, которые собрались на острове, очень стараются ради этого чуда света, что было открыто больше 200 лет назад.

Сейчас я как никогда очень близок к природе и чувствую свою принадлежность к спасению этого животного, и в то же время, мы с вами, в столице не умеем до сих пор сортировать мусор..

А кто должен этим заниматься вместо нас?

Чтобы сохранить еще на пару десятков лет этот рай на Земле — здесь все прилагают свои усилия, хоть это и остров, где ближайшая суша в 700 км.

А пока что, оставляю вам еще фото и видео с отдыхаа, я сейчас в большой перезагрузке ценностей. У вас тоже есть такой момент, когда вы заново все обдумываете?", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Могу представить как классно отметить Хеллоуин на Мальдивах", "Как красиво, счастливый", "Это потрясающе", "Сказка".

Напомним, Эктор Хименес-Браво заинтриговал кадрами с похожим на него ребенком

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво засветился на яхте с двумя красотками, поразив признанием

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво, намекнувший на участие в "Холостяке", показал, как шикует на Мальдивах



