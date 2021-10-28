Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправился на отдых за границу, продолжая интриговать своих поклонников.

Популярный в Украине ресторатор, вернувшись в Киев из Канады, отправился в новое путешествие, сообщает Politeka.net.

Ресторатор долго интриговал своих поклонников, куда держит путь, а позже все же признался - он улетел на Мальдивы.

При этом шоумен продолжает держать в секрете, с кем отдыхает. В новых же сторис Инстаграм Эктор Хименес-Браво неожиданно показал мальчика чем-то похожим на него.

На видео ресторатор запечатлел, как ребенок смотрит мультфильмы на телефоне.

"Тише! Идут мультики", - написал судья "Мастер Шеф".

А позже ресторатор показал, как купается с мальчиком в бассейне. Ребенок смеялся, развлекаясь в воде с Эктором.

"Детские эмоции самые искренние", - написал ресторатор.

Отметим, ресторатор рассказал, что расстался со своей пассией, и уже продолжительное время сам. Однако в новых сторис на Мальдивах Эктор Хименес-Браво будто всячески намекает, что его сердце снова несвободно и он проводит время с возлюбленной.

К слову, в одном из интервью ресторатор рассказал, что его привлекают амбициозные женщины.

Напомним, Хименес-Браво объявил своей любимице, с которой живет, что улетает из Украины

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво, намекнувший на участие в "Холостяке", показал, как шикует на Мальдивах

Также Politeka сообщала, что Эктор Хименес-Браво, живший в нищете, рассказал, на что теперь тратит деньги