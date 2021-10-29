Известный ресторатор, шоумен и судья программы «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал о своей диете и о том, как поддерживает себя в хорошей форме.

Как пишет Politeka.net, популярный в Украине шоумен колумбийского происхождения поделился новыми Сториз с Мальдив. В них он ответил на вопрос поклонницы, которая поинтересовалась его диетой.

Эктор не раз подчеркивал, что заботится о своем внешнем виде и, в том числе, поддерживает себя в спортивной форме. В новом видео он рассказал, что ему в этом помогает.

«Был вопрос про мою диету. Моя диета – это очень здоровая еда. Нету хлеба: только горошек, киноа, рис, гречка. И еда без жира. И минимально-минимально сладостей, минимально фруктов», - рассказал шеф-повар.

Он также подчеркнул важность тренировок в своей жизни.

«И, конечно, каждый день делаю кардио, спортзал. Я сейчас на Мальдивах, но тоже иду и делаю кардио каждый день. Я много плаваю, много снорклинга и дайвинга…Все это помогает для хорошего тела», - рассказал Хименес-Браво.

«Так что, никакого секрета нет», - добавил шоумен в подписи к своему видео.

Напомним, Хименес-Браво в деталях рассказал о своем первом разе на Мальдивах.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" неожиданно обратился к украинцам, укатив на Мальдивы.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво заинтриговал кадрами с похожим на него ребенком.