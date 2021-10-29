Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сейчас проводит время на Мальдивах, рассказывая в деталях о путешествии.

Ресторатор, который с 2009 года работает в Украине, завоевал большую популярность, сообщает Politeka.net. Эктор часто общается с поклонниками в своем Инстаграм, рассказывая о жизни и работе.

Из соцсети стало известно, что сейчас ресторатор находится на Мальдивах. В сторис Хименес-Браво рассказал о первом разе.

"Это было очень необычно, и я не знал, получится ли у меня", - признался шоумен.

Как оказалось, Эктор решил попробовать открыть шампанское саблей:

"Мне провели детальный инструктаж, потому что это достаточно опасное занятие".

В итоге счастливый ресторатор написал: "У меня все получилось".

Отметим, Эктор Хименес-Браво официально ни с кем не строит отношения, но улетев на Мальдивы, неоднократно намекал, что у него кто-то есть.

В одном из интервью судья "Мастер Шеф" рассказал, что ему нравятся привлекательные и сильные женщин с определенным жизненным опытом и свежим взглядом на жизнь. Шоумен ценит остроту ума, чувство юмора и эрудицию.

Как отметил шеф-повар, он относится серьезно к браку, поэтому хочет для начала хорошо узнать человека.

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