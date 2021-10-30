Эктор Хименес-Браво, популярный украино-канадский владелец ресторанов колумбийского происхождения, показал, как развлекается на элитном курорте и рассказал, почему недоволен.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является знаменитым владельцем ресторанов в Украине и Канаде. Шеф-повар колумбийского происхождения также стал звездой на ТВ, будучи судьей проекта о готовке еды "Мастер Шеф". Звезда также ведет активно блогв социальных сетях, включая Инстаграм, где делится рабочими кадрами и из личной жизни.

Эктор решил продолжить хвастаться снимками с Мальдив. В этот раз Хименес-Браво показал фото пальм, а также сделал интересную подпись:

"Где бы я ни был. Меня узнают. Это приятно, но иногда...".

"Много людей не понимают, что я такой же человек, как и все", - закончил Эктор.

"Хочу спокойной жизни", - рассказал Эктор в видео.

"Я как обезьянка", - пожаловался Хименес-Браво, обратившись к фанатам.

"Иногда мне хочется, как и всем, побыть одному", - написал под сторис ресторатор.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет своей отменной физической формы

А еще Politeka рассказывала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" неожиданно обратился к украинцам, укатив на Мальдивы

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво засветился на водном судне с двумя девушками, поразив заявлением



