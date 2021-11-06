Звезда Tik Tok Даша Евтух с ножом в руках отшила назойливого конкурента из другой команды на "МастерШеф".

Как передает Politeka.net, сейчас проходит 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями является Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "МастерШеф" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах показали, как один из участников красной команды подходит к звезде Tik Tok Даше Евтух, которая соревнуется за синюю команду. Она в этот момент делала фарш с ножом в руках.

Участник думал, что у него получится у неё что-то выяснить, однако она проигнорировала его (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Я стою и молчу. Не мешайте мне, пожалуйста. Я мелю мясо, отчеканила короче. Я 0 эмоций, занимаюсь своим делом", - рассказала Даша Евтух.

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