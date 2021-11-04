Участник шоу "Мастер Шеф" Серафим Дерега едва ли не раскрыл секреты приготовления блюда своему хитрому конкуренту Максиму Самчуку, который поразил даже судью проекта.

24-летний актер и модель Максим Самчук пришел на шоу "Мастер Шеф", чтобы попробовать свои силы, сообщает Politeka.net. Актер рассказал, что отучился на повара, и есть опыт работы в общепите. Участник даже ездил в Италию, чтобы познакомиться с кухней ближе.

В программе Максим использует любые способы, чтобы перегнать конкурентов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В частности, он в красном фартуке подошел к Серафиму Дереге - в синем, и заглядывая ему в глаза начал ему рассказывать о своем сне.

"Так, иди не гипнотизируй меня! Не ставьте его возле меня!", - с улыбкой произнес Серафим.

Методу Максима удивился, но тоже улыбнулся судья проекта Владимир Ярославский.

"Нельзя меня ставить к нему вообще. Вот эти кошачьи глаза из "Шрека": "Скажи хоть что-то, пожалуйста"", - спародировал конкурента Дерега.

"В нашем случае все способы хороши, простите меня. Победа - это трудоемкий процесс, понимаешь? А потом вкусно ее кушать, поэтому хочется победить и уже использовать все методы", - прокомментировал Самчук.

Суть конкурса была в том, чтобы узнать о блюде, которое готовит команда конкурентов.

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