23-летний участник шоу "Мастер Шеф" Серафим Дерега попал в ситуацию, которой не позавидуешь - никто ему не помог на проекте во время очередного соревнования.
23-летний участник шоу "Мастер Шеф" Серафим Дерега - священник в украинской православной церкви, который решил попробовать себя кулинарии, сообщает Politeka.net.
Отец-священник не принял выбор сына, но позже смирился. Сейчас Серафим пробует свои силы на главной кухне страны. По словам участника, ему нравится изучать кулинарное искусство.
На шоу Дерега старается справляться с заданиями, одно из которых ввело его в ступор. Парень не понял, как сочетать семолу, яйца, базилик, баклажан и говядину.
"У меня сразу паника!", - поделился Серафим.
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Судья проекта Эктор Хименес-Браво рассказал, что Дерега должен был приготовить "Пасту алла норма". В предоставленном списке продуктов лишней оказалась говядина, но не хватало томатов. Не зная этого условия, Дерега решил избавиться от баклажанов, и забрать томаты. Однако никто из других участников не захотел помочь Серафиму. из-за чего у того началась небольшая истерика.
"А они шакалы все... Я не хочу с ними даже базарить! Никто менять мне не хочет! Ты понимаешь, все сразу так уверены, что знают, какие-то блюда!", - прокомментировал Дерега, а позже накричал на участников, используя нецензурную лексику: "Ребята, вы что...?".
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