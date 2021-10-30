В Украине с 2011 года идет шоу "Мастер Шеф", где начинающие повара соревнуются, кто из них лучший, иногда у них выходят крайне неудачные блюда.

Известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский стал судьей на "Мастер Шеф", где оценивает блюда участников на соревнованиях, сообщает Politeka.net.

На шоу некоторые способны удивить членов жюри, но не всегда приятно. В одном из конкурсов участники, Александр Кривец и Светлана Ткаченко, старались приготовить идеальный чизкейк, но у них в итоге это не вышло. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Чизкейк - это катастрофа, потому что, он не пропеченный, он снова схватился только сверху, у него текстура вообще не "чизкеечная"", - с разочарованием прокомментировала Светлана.

Владимир Ярославский подгонял желтую команду.

"Если через 30 секунд не будет чизкейка, пойду не рассчитавшись", - заявил судья, который изображал из себя посетителя ресторана.

По признанию Александра блюдо оказалось некрасивым и жидким, и ему было стыдно подавать такую сырую стряпню, но все-таки он поднес ее судье, украсив сливками.

В Сети прокомментировали видео:

"Ой фу, ну как можно подавать такое? Ещё и сверху пригорел 🤦", " Ярославский так высокомерен - подай ему, еще что-то не нравится? К людям надо относиться по-нормальному".

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