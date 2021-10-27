Звезда показала, кто ей помогает отдохнуть

Судья "Мастер Шеф", бренд-шеф Ольга Мартыновская показала, как расслабляется после напряженной работы, при этом она засветилась с мужчиной, которого тут же узнали поклонники.

Ольга Мартыновская победила в шоу "Мастер Шеф-3", где позже решила работать в качестве судьи, сообщает Politeka.net.

Кроме работы на телевидении, у звезды есть собственный бизнес. После напряженной работы судья шоу может позволить себе расслабиться.

В своем Инстаграм Ольга Мартыновская показала, где отдыхает, засветив крепкие мужские руки.

"И угадай где я? Чьи это руки", - написала судья проекта.

Звезда ТВ лежала на кушетке, когда ей массажировали спину, а потом проводили антицеллюлитную терапию.

Как оказалось, звезда пришла в салон красоты к своему массажисту. Пользователи Сети узнали мужские руки и написали свой ответ, который в итоге подтвердила Мартыновская: "Да, мой Сергей", - написала она.

Позже бренд-шеф призналась, что отдых у нее получился люкс: "И Сережа люкс", - добавила она.

Отметим, в прошлом году Ольга Мартыновская развелась со своим коллегой Иваном Кобцом, который был ее моложе на пять лет. У бывших супругов осталась дочь Вера, родившаяся в 2016-ом.

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