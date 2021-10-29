Соревнование было не и простых

В Украине с 2011 года идет шоу "Мастер Шеф", где начинающие повара соревнуются, кто из них лучший, для этого участникам придумывают сложные задачи.

На экраны вышел новый сезон, где участники показывают свои таланты и мечтают победить, сообщает Politeka.net.

Задания придумываются самые сложные, в частности в новом выпуске состоялось рекордное сражение черных фартуков.

"Участники готовили вареники. Вся сложность заключалась в начинке, ведь она должна была идеально отражать вкус известного блюда. К примеру, вареник со вкусом борща. Сложный, но интересный эксперимент.

А ты любишь эксперименты на кухне? 😜", - говорится в посте официальной группы шоу в Инстаграм.

За 40 минут пост получил сотни лайков и немного комментариев.

"Ну, конечно, лучшее мое фото😆", "🔥🔥🔥", "Влад🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, аматоры в черных фартуках очень хорошо справились с заданием. Именно поэтому в 10 выпуске шоу «МастерШеф»-11 проект не покинул никто.

Примечательно, что на приготовление вареников судьи дали любителям полтора часа. Сначала вареники попробовали участники в белых фартуках, а затем профессиональное жюри, в том числе ресторатор Эктор Хименес-Браво.

Напомним, участник "Мастер Шеф" устроил громкую истерику на главной кухне страны

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