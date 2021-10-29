В Украине с 2011 года идет шоу "Мастер Шеф", где начинающие повара соревнуются, кто из них лучший, для этого участникам придумывают сложные задачи.
На экраны вышел новый сезон, где участники показывают свои таланты и мечтают победить, сообщает Politeka.net.
Задания придумываются самые сложные, в частности в новом выпуске состоялось рекордное сражение черных фартуков.
"Участники готовили вареники. Вся сложность заключалась в начинке, ведь она должна была идеально отражать вкус известного блюда. К примеру, вареник со вкусом борща. Сложный, но интересный эксперимент.
А ты любишь эксперименты на кухне? 😜", - говорится в посте официальной группы шоу в Инстаграм.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Не стало знаменитого актера, семья месяц скрывала трагическую весть: "Слишком больно"
Мощный взрыв раздался на трассе Киев-Харьков, кадры: огонь уничтожил грузовики
Участник "Мастер Шеф" устроил громкую истерику на главной кухне страны: "Шакалы все"
"Валюха" из Сватов обратилась ко всем с пронзительным заявлением: о чем врут зрителям
За 40 минут пост получил сотни лайков и немного комментариев.
"Ну, конечно, лучшее мое фото😆", "🔥🔥🔥", "Влад🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, аматоры в черных фартуках очень хорошо справились с заданием. Именно поэтому в 10 выпуске шоу «МастерШеф»-11 проект не покинул никто.
Примечательно, что на приготовление вареников судьи дали любителям полтора часа. Сначала вареники попробовали участники в белых фартуках, а затем профессиональное жюри, в том числе ресторатор Эктор Хименес-Браво.
Напомним, участник "Мастер Шеф" устроил громкую истерику на главной кухне страны
А еще Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво заинтриговал кадрами с похожим на него ребенком
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво показал украинцам, как выглядит рай на земле