Известный певец и хореограф Амадор Лопес, который вылетел из 11-го сезона "Мастер Шеф", едва не оказался на улице.

Как передает Politeka.net, недавно вышел 11-ый сезон шоу "Мастер Шеф". В 20-ку попали яркие участники, среди которых оказался известный певец и шоумен Амадор Лопес. За это время он стал фаворитом шоу, однако на 6-ом выпуске шоу он недостаточно проявил себя, и ему пришлось покинуть проект.

Так, на этот раз на программе "Зірковий шлях" Амадор Лопез рассказал про тяжелый момент. Во время карантина он сам чуть не очутился на границе тотальной бедности.

"Во время пандемии у меня даже не было возможности купить себе какие-то продукты, я очень многое продавал, для того, чтобы жить. Я продал свою машину, мало кто об этом знал...Чуть дом не отобрали", - признался Амадор Лопес.

Также он раскрыл, что это случилось из-за того, что у него было очень много долгов.

"У меня очень много было кредитов. Я не мог заплатить за первый месяц, второй, третий...И очень много было проблем. Я полгода без машины на метро ездил, собирал деньги по копейкам для того, чтобы кормить себя и свою маму", - добавил танцор.

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