Известный танцор и певец Амадор Лопес, который участвовал в 11-ом сезоне шоу "Мастер Шеф" сделал откровенное признание, показав кольцо на пальце.

Как передает Politeka.net, недавно вышел 11-ый сезон шоу "Мастер Шеф". В 20-ку попали яркие участники, среди которых оказался известный певец и шоумен Амадор Лопес. За это время он стал фаворитом шоу, однако на 6-ом выпуске шоу он недостаточно проявил себя, и ему пришлось покинуть проект.

Так, на этот раз участник шоу "Мастер Шеф" Амадор Лопес опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он прикрывает своё лицо рукой от солнечных лучей. На его руке виднеется кольцо.

"Только сегодня осознал что через неделю нояБрььььь 🥶

Но в Инстаграме с вами солнце есть всегда! Ловите солнечные лучи и мою улыбку 😍жду тебя в коментах!😃

P.S Я в моменте😂", - откровенно рассказал Амадор Лопес.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Так вы тоже СОЛНЦЕ🙌 и дарите тепло,и свет всем вокруг", "Позитивный всегда!", "Солнечный Амадорчик", "От Вас можно просто подзаряжаться позитивом - спасибо", "Личное солнце Украины".

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