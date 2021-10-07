После вылета известного певца Амадора Лопеса с 6-го выпуска шоу "Мастер Шеф", главного судью проекта Эктора Хименес-Браво попросили вернуть фаворита.

Как передает Politeka.net, недавно вышел 11-ый сезон шоу "Мастер Шеф". В 20-ку попали яркие участники, среди которых оказался известный певец и шоумен Амадор Лопес. За это время он стал фаворитом шоу, однако на 6-ом выпуске шоу он недостаточно проявил себя, и ему пришлось покинуть проект.

Так, на этот раз на странице шоу "Мастер Шеф" в Инстаграм опубликовали новое фото. На нем показали момент с интервью с участником шоу Амадором Лопеса, который выбыл с проекта.

Поклонники шоу оставили множество комментариев, где просят вернуть участника обратно: "Амадор это всё!", "Ох, этот Амадор! Он должен вернуться", "Смотрела 6 выпуск 11 сезона со слезами на глазах....ВЕРНИТЕ АМАДОРА, впервые его увидела на селебрити с монро, пара огонь сделали ту серию", "Очень душевный и открытый человек Амадор! Классный", "Верните Амадора назад!!!! Он гораздо сильнее многих на проекте!", "Смотрю исключительно из за Амадора,надо его вернуть", "Эктор верните Амадора вы Всемогущий!".

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