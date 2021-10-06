Известный певец Амадор Лопес, который покинул шоу "Мастер Шеф" после 6-го выпуска, сделал откровенное признание.

Как передает Politeka.net, недавно на телеэкраны вышел 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф". Посел 6-го выпуска проект покинул всеобщий фаворит, известный певец и шоумен - Амадор Лопес.

Так, на этот раз вылетевщий участник шоу "Мастер Шеф" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Он вспомнил, какой путь он преодолел на проекте и поделился с поклонниками впечатлениями.

"Как вы уже знаете, на этой неделе проект покинул человек-карнавал, Я

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Мне бы очень хотелось побыть там ещё, хотя бы несколько выпусков!!! Но всё сложилось, как сложилось. От этого никто не застрахован !!!!

Сбылась моя очередная мечта! Я очень хотел попасть на этот проект! Попал! И повидал на нём очень много!
От кролика в селе до красоты на тарелке, оказывается не так уж и далеко, как я думал раньше
Очень хотел написать для вас этот пост, потому что мой Директ атаковали самые сочувствующие! Пишут даже стихи со словами поддержки, сбрасывают картинки, пишут, «Мы с тобой Амадор!»

И это настолько заряжает позитивом, что когда я читаю это всё, у меня мурашки по коже размером с грузовик!
Я благодарен каждому, кто болел за меня и держал кулачки, вы самые лучшие!

Мастер Шеф - это тяжёлая школа жизни, даже для такого стойкого человека, как я. Но хочу отметить, что за всю мою телекарьеру, я ни разу не видел такой слаженной работы! Всё по часикам быстро, точно! Я желаю руководителям этого проекта, чтобы ваш механизм работал и никогда не останавливался! Вы делаете очень нужное дело!!! Это очень круто!

Я очень рад, что на такой, казалось бы короткий, но трудный период, я тоже был причастен к этому ЛЕГЕНДАРНОМУ шоу!
И далее ещё будет! Потому что всему своё время!
Ваш Амадор Лопес ! И пусть у каждого из вас - жизнь будет КАРНАВАЛ", - поделился откровением бывший участник шоу.

Ранее сообщалось, изгнание известного певца из "Мастер Шеф" заставило всех в студии плакать: "Не забывайте, что вы люди"

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Politeka рассказывала, "Мастер Шеф"-11, рассекречены имена всех участников нового сезона: "Амадор тут что забыл?"