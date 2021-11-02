Стало известно, кто из участников "МастерШеф 11", покинул шоу в очередном эфире, зрители высказались по поводу ухода своего любимчика.

На официальной страничке "МастерШеф" в Инстаграм назвали имя участника, навсегда покинувшего шоу. Им стал танцор балета Дмитрий Дихтярь, мечтавший о кулинарной карьере, передает Politeka.net.

Молодой человек танцевал в Национальной опере Украины, много гастролировал по Европе. Сам в детстве попросил маму записать его в балетную школу. В школе часто сталкивался с буллингом, у него даже остался шрам на лице от драки. Также Дима занимается дизайном и работает стилистом. Любит готовить здоровую пищу, не ест мяса.

Пользователи Сети переживают вылет Дихтяря, многие называют его чуть ли не самым человечным и порядочным на проекте.

"Диме рано уходить было. Были хуже его участники по всем аспектам"

"Боже только не ты, я надеялся, что ты сможешь это сделать❤️😢"



"Мой любимый участник😣очень очень жаль. Но ничего, надеюсь Диму ждёт все только самое яркое)"

"Я в начале передачи даже не могла себе представить насколько Дима воспитан, вежлив, очень жаль, что ушел, многим молодым людям есть чему у него поучиться, его манере поведения, общения, молодец Дима. ❤️"

"Видели как уходил? С улыбкой, с гордо поднятой головой! Настоящий артист!"

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