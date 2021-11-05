По словам участника, все читалось во взгляде

Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво одним взглядом объяснил участнику все, что думает о его блюде.

Сейчас на экраны выходит шоу "Мастер Шеф-11", в котором участники стараются доказать, кто из них лучший, сообщает Politeka.net.

Одним из участников проекта стал топ-менеджер Евгений Лобанов, которому любовь к готовке привили мама и бабушка. В одном из конкурсов он неприятно удивил судью Эктора Хименеса-Браво. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Последний не смог совладать с эмоциями из-за странного блюда Лобанова и скривился.

"Подходит ко мне. Я не знаю, куда девать взгляд. Конечно, там ужас был", - поделился мужчина.

Участник объяснил ресторатору, какой смысл вложил в блюдо, которое выглядело крайне непривлекательно.

"Он ничего не сказал, он на меня посмотрел так, что там было написано: "Женя, еще раз приготовишь такое блюдо, пойдешь нафиг домой", - вот прям бегущая строка шла у Эктора в глазах", - поделился участник.

"Неужели Евгений Лобанов умеет читать мысли? 😱", - поинтересовались авторы поста.

Отметим, Эктор Хименес-Браво приехал в Украину из Канады в 2009 году, где открыл несколько ресторанов и построил успешный бизнес.

Напомним, на "Мастер Шеф" с Хименесом-Браво состоялось рекордное сражение

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