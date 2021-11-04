Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сейчас проводит время на Мальдивах и хвастается времяпрепровождением.

Ресторатор отправился на Мальдивы, где отдыхает от трудовых будней, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм Эктор Хименес-Браво рассказывает о том, как отдыхает.

Так, в одних из последних сторис шеф-повар появился в одних трусах. Ресторатор сверкнул идеальным загаром и признался, что собирается готовить ночью.

Шоумен решил устроить барбекю.

"Я хочу мяса!", - улыбаясь произнес Эктор.

Далее ресторатор рассказал, что мясо будет на любой вкус.

"Наш ужин рассчитан на любой вкус, чтобы всем понравилось", - написал Хименес-Браво, показав также рыбу с креветками и кальмарами.

"Я не буду готовить один, вместе с друзьями... Кто смотрит это видео слегка голодным - простите меня", - поделился ресторатор.

"Я никогда не устаю от приготовления еды, и причина проста - я люблю то, что делаю", - написал Эктор, стоя у мангала.

Позже шеф-повар рассказал, что улетел с Мальдив.

Отметим, Эктор Хименес-Браво с 2009 года живет в Украине, где построил успешный бизнес. С 2011-го ресторатор - судья на шоу "Мастер Шеф", отчего известен практически каждому украинцу.

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