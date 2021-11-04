Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сейчас проводит время на Мальдивах и хвастается времяпрепровождением.
Ресторатор отправился на Мальдивы, где отдыхает от трудовых будней, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм Эктор Хименес-Браво рассказывает о том, как отдыхает.
Так, в одних из последних сторис шеф-повар появился в одних трусах. Ресторатор сверкнул идеальным загаром и признался, что собирается готовить ночью.
Шоумен решил устроить барбекю.
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"Я хочу мяса!", - улыбаясь произнес Эктор.
Далее ресторатор рассказал, что мясо будет на любой вкус.
"Наш ужин рассчитан на любой вкус, чтобы всем понравилось", - написал Хименес-Браво, показав также рыбу с креветками и кальмарами.
"Я не буду готовить один, вместе с друзьями... Кто смотрит это видео слегка голодным - простите меня", - поделился ресторатор.
"Я никогда не устаю от приготовления еды, и причина проста - я люблю то, что делаю", - написал Эктор, стоя у мангала.
Позже шеф-повар рассказал, что улетел с Мальдив.
Отметим, Эктор Хименес-Браво с 2009 года живет в Украине, где построил успешный бизнес. С 2011-го ресторатор - судья на шоу "Мастер Шеф", отчего известен практически каждому украинцу.
Напомним, Хименес-Браво в деталях рассказал о своем первом разе на Мальдивах
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