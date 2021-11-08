Известный шеф-повар и главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво засветил на своей кухне особенную женщину.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво показывает на кухне свою маму - Архенис Браво. Он рассказал, что она для него готовит колумбийский завтрак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Доброе утро, друзья! Сейчас моя мама готовит очень вкусный завтрак. Это колумбийский завтрак. Это будет так вкусно!", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Нет ничего вкуснее, чем завтрак, приготовленный мамой!", "Какое счастье, когда есть мама... И не важно, сколько нам лет", "Вот это завтрак! Сколько позитива!Улыбка мамы", "Какой вы счастливый человек".

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