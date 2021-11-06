Ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно вернулся в Украину, показал, как развлекается с мамой.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво родом из Колумбии, но живет и обожает Украину, где не только открыл рестораны, но и стал настоящей телезвездой, судя проект "Мастер Шеф". А недавно Хименес-Браво отдыхал на Мальдивах, вернувшись на днях обратно в Украину. Не забывает Эктор и о социальных сетях, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео, которое Эктор опубликовал в ТикТок, ресторатор танцевал с мамой, сидя на лавочке.

"Флексим с мамой. Кто лучше станцевал?", - спросил Хименес-Браво в публикации.

"Вы оба молодцы. Так радостно смотреть на ваши радостные улыбки", "Мама ваша просто огонек. Берегите ее. Огромного вам здоровья. Вы просто супер", "Молодцы, очень похожи Эктор на маму", "Вы как всегда, невероятны", "Вы за джедаев или за ситхов?".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво привез в Украину особенную женщину

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво с самолета показал, где прячется солнце пока Украина затянута тучами

Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво не смог совладать с эмоциями из-за странного блюда



