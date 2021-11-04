Известный ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками своими впечатлениями о двухнедельном отдыхе на Мальдивах.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал фото с отдыха и рассказал, как он оценивает сервис на острове.

«Я отдыхаю здесь уже почти 2 недели и успел проанализировать все, что увидел. Предприниматель внутри меня не смог расслабиться. Отель очень грамотно использует все ресурсы, которые есть вокруг, даже сложности! На острове нет всего изобилия еды, поэтому поставка еды из разных уголков Земли!», - поделился своими впечатлениями об отдыхе ресторатор.

По его словам, остров полностью экологичный и чистый, там заботятся о природе и сохраняют ее вид. Эктор отметил, что отдых на Мальдивах позволяет не думать о делах и получить яркие эмоции.

«Ужины — отдельное искусство. Некоторые рестораны открываются только для них. Мишленовские шеф-повара делают шедевры», - похвастался судья «Мастер Шеф».

Напомним, что Эктору Хименесу-Браво пришлось стать доставщиком еды.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво показал, что готовит по ночам в одних трусах: "Простите меня".

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