Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зараз проводить час на Мальдівах і хвалиться проведенням часу.
Ресторатор вирушив на Мальдіви, де відпочиває від трудових буднів, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram Ектор Хіменес-Браво розповідає про те, як відпочиває.
Так, в одних з останніх сторіс шеф-кухар з'явився в одних трусах. Ресторатор блиснув ідеальною засмагою і зізнався, що збирається готувати вночі.
Шоумен вирішив влаштувати барбекю.
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"Я хочу м'яса!",- посміхаючись вимовив Ектор.
Далі ресторатор розповів, що м'ясо буде на будь-який смак.
"Наша вечеря розрахована на будь-який смак, щоб всім сподобалося", - написав Хіменес-Браво, показавши також рибу з креветками і кальмарами.
"Я не буду готувати один, разом з друзями.. .Хто дивиться це відео злегка голодним - вибачте мені", - поділився ресторатор.
"Я ніколи не втомлююся від приготування їжі, і причина проста - я люблю те, що роблю", - написав Ектор, стоячи біля мангала.
Пізніше шеф-кухар розповів, що полетів з Мальдів.
Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво з 2009 року живе в Україні, де побудував успішний бізнес. З 2011-го ресторатор-суддя на шоу "Майстер Шеф", тому відомий практично кожному українцю.
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