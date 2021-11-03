Відомий кулінар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як став кур'єром з доставки їжі з власного ресторану.

Як повідомляє Politeka.net, відомий україно-канадський шеф-кухар, головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво у своїх Instagram-сторіс розповів шанувальникам, як став доставщиком їжі. Виявилося, що під час карантину, коли його власний ресторан був закритий, вони з командою працювали і робили доставку страв.

Так, за словами Ектора, бувало так, що для доставки використовували його особистий автомобіль і навіть він сам іноді ставав кур'єром і привозив людям замовлення.

"Під час локдауну у нас була невелика команда, яка робила доставку в Києві. Тому багато разів я робив доставку сам, на моїй машині. Це було дуже смішно, тому що, коли люди робили замовлення, вони не знали, що я сам Ектор Хіменес-Браво, буду робити доставку", - розповів шеф-кухар.

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