Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как стал курьером по доставке еды из собственного ресторана.
Как сообщает Politeka.net, известный украино-канадский шеф-повар, главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в своих Instagram-сторис рассказал поклонникам, как стал доставщиком еды. Оказалось, что во время карантина, когда его собственный ресторан был закрыт, они с командой работали и делали доставку блюд.
Так, по словам Эктора, бывало так, что для доставки использовали его личный автомобиль и даже он сам иногда становился курьером и привозил людям заказы.
"Во время локдауна у нас была небольшая команда, которая делала доставку в Киеве. Поэтому много раз я делал доставку сам, на моей машине. Это было очень смешно, потому что, когда люди делали заказ, они не знали, что я сам Эктор Хименес-Браво, буду делать доставку", - рассказал шеф-повар.
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