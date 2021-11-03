Відомий кулінар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як опинився на волосині від смерті.

Як повідомляє Politeka.net, про це ресторатор написав на своїй сторінці в Instagram.

Ектор зазначив, що одного разу його життя врятував його лавний життєвий принцип - пунктуальність.

"Я викликав таксі, тому що чекати ще 13 хвилин я не міг. Наступні 30 секунд пройшли дуже сумбурно: під'їжджає машина, я сідаю на заднє сидіння, подумки благаю водія їхати швидше, і в якийсь момент відчуваю спиною, як ударна хвиля відкидати мене на сидіння попереду. Як тільки ми від'їхати на кілька метрів-зупинка, на якій я стояв, вибухнув", - поділився ресторатор.

Хіменес-Браво зазначив, що досі не може забути ту ситуацію.

"І, на жаль, вибухи був абсолютно нормальний в той час.. Але ти відчуваєш всю гіркоту біди тоді, коли вона зачіпати тебе. І не можеш забути",-зізнався суддя Майстер-Шеф.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" в образі чумного доктора здивував заявою:" Україна поки розвивається...".

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поскаржився українцям, записавши відео на Мальдівах: "я як мавпочка".

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив секрет своєї відмінної фізичної форми: "Моя дієта...".