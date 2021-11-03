Відомий кулінар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як опинився на волосині від смерті.
Як повідомляє Politeka.net, про це ресторатор написав на своїй сторінці в Instagram.
Ектор зазначив, що одного разу його життя врятував його лавний життєвий принцип - пунктуальність.
"Я викликав таксі, тому що чекати ще 13 хвилин я не міг. Наступні 30 секунд пройшли дуже сумбурно: під'їжджає машина, я сідаю на заднє сидіння, подумки благаю водія їхати швидше, і в якийсь момент відчуваю спиною, як ударна хвиля відкидати мене на сидіння попереду. Як тільки ми від'їхати на кілька метрів-зупинка, на якій я стояв, вибухнув", - поділився ресторатор.
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Хіменес-Браво зазначив, що досі не може забути ту ситуацію.
"І, на жаль, вибухи був абсолютно нормальний в той час.. Але ти відчуваєш всю гіркоту біди тоді, коли вона зачіпати тебе. І не можеш забути",-зізнався суддя Майстер-Шеф.
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