Эктор Хименес-Браво, судья шоу "Мастер Шеф", показал вид с окна самолета, возвращаясь из отпуска в Украину, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, украинский и канадский ресторатор с колумбийскими корнями Эктор Хименес-Браво стал очень популярным, будучи судьей "Мастер Шеф". Также звезда ведет блог в Инстаграм и других социальных сетях, где делится всем интересным, включая отдыхом на Мальдивах, откуда регулярно выставлял фото и видеоролики.

Но отдых подошел к концу и Хименес-Браво показал, как летел в самолете, возвращаясь в Украину.

На кадрах Эктор навел камеру на окно, показывая затянутое облаками небо.

"Небо над Украиной", - написал звезда "Мастер Шефа" в сторисе.

"Я считаю, что не нужно грустить, когда небо затянуто тучами. Ведь над ними еще светит солнце", - поделился соображениями Эктор, показывая, как самолет садится.

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