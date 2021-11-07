Эктор Хименес-Браво, известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом куриных крылышек, котрые, по его словам, невероятно вкусные.
Как передает Politeka.net, видеорецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
«Тот момент, когда мясо очень мягко сходит с кости, хрустящая корочка в островато-сладком соусе — и это нереально вкусно», - уверяет Эктор.
Для приготовления понадобятся:
- Крылья куриные — 0,5 кг.
- Соус терияки густой — 2 ст.л.
- Соус сладкий чили — 2 ст.л.
- Кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.
- Растительное масло.
- Соль, перец.
Крылья нужно разрезать на сегменты. Посолить, поперчить, полиить растительным маслом и перемешать. Затем добавить кукурузный крахмал и еще раз перемешать.
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Обжарить крылья в большом количестве масла до приятного золотистого цвета. Готовые крылья нужно положить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
За тем на теплую сковородку налить хорошего качества соус терияки и свит чили, добавить готовые крылья и глазурировать.
Подавать в месте с рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком.
«И наслаждаемся! Зеленый лук идеален с соусом терияки! Кушайте крылья руками, так вкуснее», - отметил Эктор.
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