Эктор Хименес-Браво, известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом куриных крылышек, котрые, по его словам, невероятно вкусные.

Как передает Politeka.net, видеорецепт он опубликовал на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Тот момент, когда мясо очень мягко сходит с кости, хрустящая корочка в островато-сладком соусе — и это нереально вкусно», - уверяет Эктор.

Для приготовления понадобятся:

Крылья куриные — 0,5 кг.

Соус терияки густой — 2 ст.л.

Соус сладкий чили — 2 ст.л.

Кукурузный крахмал — 1,5 ст.л.

Растительное масло.

Соль, перец.

Крылья нужно разрезать на сегменты. Посолить, поперчить, полиить растительным маслом и перемешать. Затем добавить кукурузный крахмал и еще раз перемешать.

Обжарить крылья в большом количестве масла до приятного золотистого цвета. Готовые крылья нужно положить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

За тем на теплую сковородку налить хорошего качества соус терияки и свит чили, добавить готовые крылья и глазурировать.

Подавать в месте с рисом, посыпав кунжутом и зеленым луком.

«И наслаждаемся! Зеленый лук идеален с соусом терияки! Кушайте крылья руками, так вкуснее», - отметил Эктор.

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