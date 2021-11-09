Известный ресторатор, шоумен и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит время со своей мамой, которая приехала к нему погостить.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал несколько сторис, снятых в сосновом лесу.

«Обожаю запах леса. Вышли прогуляться и насладиться природой», - подписал видео Эктор, отметив, что гуляет с мамой, которая очень любит лес.

По словам Эктора, на улице прекрасная погода, а запах леса заставляет его чувствовать себя счастливым. Хименес-Браво отметил, что планирует сегодня заняться спортом, а также будет готовить с мамой по очень вкусному рецепту.

«Сегодня покажу вам рецепт колумбийской домашней кухни», - отметил Эктор, добавив, что это блюдо не относится к высокой кухне, а считается более домашним.

По словам Эктора, он планирует поделиться рецептом с поклонниками, чтобы они могли увидеть его любимое блюдо домашней кухни, которое он ел, когда был подростком и жил в Колумбии.

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