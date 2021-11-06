Ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно повернувся в Україну, показав, як розважається з мамою.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво родом з Колумбії, але живе і обожнює Україну, де не тільки відкрив Ресторани, але і став справжньою телезіркою, судячи проект "Майстер Шеф". А нещодавно Хіменес-Браво відпочивав на Мальдівах, повернувшись днями назад в Україну. Не забуває Ектор і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео, яке Ектор опублікував в Тікток, ресторатор танцював з мамою, сидячи на лавочці.

"Флексим з мамою. Хто краще станцював?",- запитав Хіменес-Браво в публікації.

"Ви обидва молодці. Так радісно дивитися на ваші радісні посмішки", " Мама ваша просто вогник. Бережіть її. Величезного вам здоров'я. Ви просто супер", "молодці, дуже схожі Ектор на маму"," ви як завжди, неймовірні", " Ви за джедаїв або за ситхів?".

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