Ектор Хіменес-Браво, відомий ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф", поділився рецептом курячих крилець, які, за його словами, неймовірно смачні.
Як передає Politeka.net, відеорецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
"Той момент, коли м'ясо дуже м'яко сходить з кістки, хрустка скоринка в гострувато-солодкому соусі — і це нереально смачно», - запевняє Ектор.
Для приготування знадобляться:
- Крила курячі-0,5 кг.
- Соус теріякі густий - 2 ст. л.
- Соус солодкий чилі-2 ст. л.
- Кукурудзяний крохмаль - 1,5 ст. л.
- Рослинне масло.
- Сіль, перець.
Крила потрібно розрізати на сегменти. Посолити, поперчити, полити рослинним маслом і перемішати. Потім додати кукурудзяний крохмаль і ще раз перемішати.
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Обсмажити крила у великій кількості масла до приємного золотистого кольору. Готові крила потрібно покласти на паперовий рушник, щоб позбутися від зайвого жиру.
За тим на теплу сковорідку налити хорошої якості соус теріякі і світ Чилі, додати готові крила і глазурувати.
Подавати в місці з рисом, посипавши кунжутом і зеленою цибулею.
"І насолоджуємося! Зелена цибуля ідеальна з соусом теріякі! Їжте крила руками, так смачніше", - зазначив Ектор.
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