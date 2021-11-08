Відомий шеф-кухар і головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво засвітив на своїй кухні особливу жінку.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу"МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту.

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ектор Хіменес-Браво показує на кухні свою маму - Археніс Браво. Він розповів, що вона для нього готує Колумбійський сніданок (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Доброго ранку, друзі! Зараз моя мама готує дуже смачний сніданок. Це колумбійський сніданок. Це буде так смачно!",- розповів Ектор Хіменес-Браво.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Немає нічого смачнішого, ніж сніданок, приготований мамою!", "Яке щастя, коли є мама... І не важливо, скільки нам років", "Ось це сніданок! Скільки позитиву!Посмішка мами", "Яка ви щаслива людина".

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