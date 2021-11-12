Показал, что происходит за кадром

Известный ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил показать украинцам закулисье шоу «Мастер Шеф», поделившись кадрами со съемок.

Накануне шоумен объявил о том, что стартовали съемки нового сезона «Мастер Шеф», в котором он снова будет главным судьей проекта. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор решил показать, как на самом деле происходит процесс создания популярного шоу.

«Немного закулисья. Обожаю эту атмосферу…Теперь я готов к съемкам», - написал Эктор, показывая съемочную площадку и себя в гримерке.

Он рассказал, что съемки проекта начинаются рано утром, поэтому участники съемочного процесса поначалу часто выглядят сонными.

«День длится долго. Хочется спать, но нужно работать», - подчеркнул шоумен.

Он признался, что даже на съемочной площадке его поддерживает подруга – собака по кличке Лупита.

«У меня есть Лупита. Она любит играться с участниками и командой. И она всех любит», - рассказал Хименес-Браво, демонстрируя Лупиту на камеру.

Судья «Мастер Шеф» также рассказал, что на съемках у него всегда особая диета, которая состоит только из полезных продуктов.

Напомним, Хименес-Браво приоткрыл завесу тайны над новым сезоном "Мастер Шеф".

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво объявил о начале нового этапа в своей жизни.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво впервые вывел в свет свою главную женщину.