Известный ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил показать украинцам закулисье шоу «Мастер Шеф», поделившись кадрами со съемок.
Накануне шоумен объявил о том, что стартовали съемки нового сезона «Мастер Шеф», в котором он снова будет главным судьей проекта. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Эктор решил показать, как на самом деле происходит процесс создания популярного шоу.
«Немного закулисья. Обожаю эту атмосферу…Теперь я готов к съемкам», - написал Эктор, показывая съемочную площадку и себя в гримерке.
Он рассказал, что съемки проекта начинаются рано утром, поэтому участники съемочного процесса поначалу часто выглядят сонными.
«День длится долго. Хочется спать, но нужно работать», - подчеркнул шоумен.
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Он признался, что даже на съемочной площадке его поддерживает подруга – собака по кличке Лупита.
«У меня есть Лупита. Она любит играться с участниками и командой. И она всех любит», - рассказал Хименес-Браво, демонстрируя Лупиту на камеру.
Судья «Мастер Шеф» также рассказал, что на съемках у него всегда особая диета, которая состоит только из полезных продуктов.
Напомним, Хименес-Браво приоткрыл завесу тайны над новым сезоном "Мастер Шеф".
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво объявил о начале нового этапа в своей жизни.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво впервые вывел в свет свою главную женщину.