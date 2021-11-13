"Танці з зірками 2021" тільки стартували, як вже встигли ознаменуватися низкою гучних подій, найголовніше - екс-"Холостяк", хореограф Максим Чмерковський став новим суддею.

Як повідомляє Politeka.net, йому випала можливість прогулятися по Києву і насолодитися його пам'ятками, що він із задоволенням і зробив. Також хореограф захопився українським варіантом проекту, назвавши головну відмінність від американської версії.

Максим розповів, що 10-ий ефір "Танці з зірками" був "Сімейний вечір", який на сьогоднішній день є його найулюбленішим випуском. Під враженнями від випуску він полетів до США. Саме цей випуск показав, як сильно відрізняються версії українського та американського проекту своєю атмосферою.

"Для мене цей вечір був особливим, так як я кілька тижнів не бачився зі своєю сім'єю, а атмосфера на ефірі була дуже теплою і сімейною. І під цими враженнями я полетів до Лос-Анджелеса", - зазначив хореограф.

До свого посту він додав знімок, який був зроблений за лаштунками проекту. Прима-балерина Катерина Кухар позувала між Владом Ямою і Максимом Чмерковським. На ній - неймовірно елегантна чорно-біла сукня асиметричного крою. Свій образ вона доповнила стильною зачіскою - хвилясті локони з ефектом мокрого волосся.

Знамениті чоловіки приміряли костюми. Влад Яма одягнувся в синій костюм-трійку, а Максим вважав за краще обрати білу сорочку, піджак в смужку і однотонні штани.

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