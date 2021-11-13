"Танцы со звездами 2021" только стартовали, как уже успели ознаменоваться чередой громких событий, самое главное - экс-"Холостяк", хореограф Максим Чмерковский стал новым судьей.

Как сообщает Politeka.net, ему выпала возможность прогуляться Киеву и насладиться его достопримечательностями, что он с удовольствием и сделал. Также хореограф восхитился украинским вариантом проекта, назвав главное отличие от американской версии.

Максим рассказал, что 10-ый эфир "Танці з зірками" был "Семейный вечер", который на сегодняшний день является его самым любимым выпуском. Под впечатлениями от выпуска он улетел в США. Именно этот выпуск показал, как сильно отличаются версии украинского и американского проекта своей атмосферой.

"Для меня этот вечер был особенным, так как я несколько недель не виделся со своей семьей, а атмосфера на эфире была очень тёплой и семейной. И под этими впечатлениями я улетел в Лос-Анджелес", - отметил хореограф.

К своему посту он добавил снимок, который был сделан за кулисами проекта. Прима-балерина Екатерина Кухар позировала между Владом Ямой и Максимом Чмерковским. На ней - невероятно элегантное черно-белое платье ассиметрического кроя. Свой образ она дополнила стильной прической - волнистые локоны с эффектом мокрых волос.

Знаменитые мужчины примеряли костюмы. Влад Яма приоделся в синий костюм-тройку, а Максим предпочел белую рубашку, пиджак в полоску и однотонные штаны.

Напомним, Дмитрий Дикусар и Войтенко прорвались в число самых сильных на "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, Судья "Голосу країни" Монатик на паркете "Танців з зірками" вызвал фурор.

Также Politeka писала, что Украинцам показали эксклюзивные кадры с репетиции "Танців с зірками".