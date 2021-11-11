Популярный украинский танцор Дмитрий Монатик, который несколько сезонов подряд был судьей вокального шоу "Голос країни", стал приглашенным судьей на "Танцях з зірками".

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта "Танці з зірками" в Instagram создатели шоу заинтриговали поклонников и рассказали, что до судей Максима Чмерковского, Екатерины Кухар и Влада Ямы присоединится приглашенный судья – певец Дмитрий Монатик. Более того, он даже выйдет на паркет с одной из пар.

"Приглашенным судьей одиннадцатого эфира стал MONATIK @monatik_official 🔥

Артист будет помогать нашим судьям оценивать выступления участников, а также с одной из пар выйдет на паркет! 😍 Не пропусти уже в это воскресенье в 21:00!",- написали на странице.

Поклонники были в восторге от новости и написали много комментариев.

"Это будет что-то невероятное 🔥🔥🔥 Ждем 😍", " Ураааааа🔥🔥🔥🔥❤️❤️ обожаю Монатика😍🔥❤️", " Как я его ждала😍", "Наконец-то ❤️ дождалась", " Ну наконец-то❤️", "Возьмите Диму Монатика в следующий сезон... это будет круто)", " Класс🔥🔥🔥", " Я так и думала! Круто! Хочется, чтобы он танцевал с Костей! Это будет 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Ваууууу супер 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена Монатика в стильном костюме показала, какой львицей может быть:"тотальное увлечение".

Напомним, что Монатик притворился фигурой в Музее моды, насмешив сеть: "прекрасный экспонат".

A еще Politeka сообщала, что жену Монатика в брючном костюме заподозрили в беременности: "Животик виднеется....".