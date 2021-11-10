Дружина українського співака, судді шоу "Голос країни" Діми Монатіка, Ірина, звернулася до подруги сім'ї, поділившись особистими знімками в своєму акаунті Instagram.

Ірина стала продюсером в команді чоловіка, пише Politeka.net. Красуня не тільки працює і займається сім'єю, але також знаходить час на соцмережі.

На сторінку Instagram Ірини підписані 96,7 тисяч користувачів мережі.

У новому пості дружина співака поділилася кадрами з особистого архіву, звернувшись до подруги сім'ї.

"Прекрасна Душенька @karinasssss❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥 з твоїм днем, наша дорога. Скільки всього чудесного і неповторного ми пройшли разом, а скільки ще чекає нас попереду! Люблю тебе і бажаю щастя безмежного у всіх його проявах. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - написала красуня.

На фото можна побачити не тільки подругу зірок, але також їх загальні знімки і фото з іншими приятелями.

За 15 хвилин публікація зібрала сотні лайків.

"Люблю сильно-сильно. Спасибі за худі віжуали)))"," з іменинницею♥️♥️♥️"," обожнювати", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ірина Монатік вже давно перебуває у шлюбі з Дмитром. Пара виховує двох синів-Платона і Даню.

Сім'я часто викликає захоплення у шанувальників.

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