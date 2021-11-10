Жена украинского певца, судьи шоу "Голос країни" Димы Монатика, Ирина, обратилась к подруге семьи, поделившись личными снимками в своем аккаунте Инстаграм.

Ирина стала продюсером в команде мужа, пишет Politeka.net. Красотка не только работает и занимается семьей, но также находит время на соцсети.

На страницу Инстаграм Ирины подписаны 96,7 тысяч пользователей сети.

В новом посте жена певца поделилась кадрами из личного архива, обратившись к подруге семьи.

"Прекрасная Душенька @karinasssss❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 с твоим днём, наша дорогая. Сколько всего чудесного и неповторимого мы прошли вместе, а сколько ещё ждёт нас впереди! Люблю тебя и желаю счастья безграничного во всех его проявлениях. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", - написала красотка.

На фото можно увидеть не только подругу звезд, но также их общие снимки и фото с другими приятелями.

За 15 минут публикация собрала сотни лайков.

"Люблю сильно-сильно. Спасибо за худые вижуалы)))", "С именинницей♥️♥️♥️", "Обожать", - написали пользователи сети.

Отметим, Ирина Монатик уже давно состоит в браке с Дмитрием. Пара воспитывает двоих сыновей - Платона и Даню.

Семья часто вызывает восхищение у поклонников.

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