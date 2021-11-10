Жена украинского певца, судьи шоу "Голос країни" Димы Монатика, Ирина, обратилась к подруге семьи, поделившись личными снимками в своем аккаунте Инстаграм.
Ирина стала продюсером в команде мужа, пишет Politeka.net. Красотка не только работает и занимается семьей, но также находит время на соцсети.
На страницу Инстаграм Ирины подписаны 96,7 тысяч пользователей сети.
В новом посте жена певца поделилась кадрами из личного архива, обратившись к подруге семьи.
"Прекрасная Душенька @karinasssss❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥 с твоим днём, наша дорогая. Сколько всего чудесного и неповторимого мы прошли вместе, а сколько ещё ждёт нас впереди! Люблю тебя и желаю счастья безграничного во всех его проявлениях. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥", - написала красотка.
Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"
Сильный пожар полыхает в Одессе, на место съехались спасатели и "скорые": "Горит конкретно"
На звезду "Голосу країни" и любимицу Вакарчука обрушился негатив за новое фото: "Зачем раздеваться..."
В таинственной трагедии с дочерью российского актера всплыли новые детали: результаты расследования
В Минздраве приняли окончательное решение, кому можно не делать прививку от ковида: какие документы потребуются
На фото можно увидеть не только подругу звезд, но также их общие снимки и фото с другими приятелями.
За 15 минут публикация собрала сотни лайков.
"Люблю сильно-сильно. Спасибо за худые вижуалы)))", "С именинницей♥️♥️♥️", "Обожать", - написали пользователи сети.
Отметим, Ирина Монатик уже давно состоит в браке с Дмитрием. Пара воспитывает двоих сыновей - Платона и Даню.
Семья часто вызывает восхищение у поклонников.
Напомним, судья "Голосу країни" Монатик "зажег" на курорте, жена засняла все на камеру
Также Politeka сообщала, что жена Монатика в стильном костюме показала, какой львицей может быть
А еще Politeka писала, что жену Монатика в эффектном наряде сравнили с женой мафиози, кадры