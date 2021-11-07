Жена популярного музыканта, исполнителя и продюсера Дмитрия Монатика Ирина впечатлила стильным осенним образом на прогулке, заставив говорить о себе.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ирина Демичева опубликовала фото, на котором предстала в расклешенных джинсах и белой кофте, напоминающей пончо. Образ Ирина дополнила солнцезащитными очками. Красотка позировала возле автомобиля.
«Какой прекрасный выдался день. С благодарностью», - подписала фото женщина.
В комментариях поклонники оставили ей много теплых слов.
«Какой стиль!», «Ира, обязательно надо будет тебя снять в кино, в роли жены итальянского мафиози в наши дни))», «Воу воу воу!! Что это у нас за красотка @irinamonatik?)», «Ты всегда прекрасна», «Такая сильно красивая», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Ирина и Дмитрий вместе уже долгое время, у них подрастает два сына. В начале своей карьеры Монатик не афишировал отношения с женой, что вызывало у поклонников много вопросов.
Напомним, что Ирина Монатик похвасталась достижением сына: "Талант растет".
Как сообщала Politeka, Ирина Монатик показала, с кем ее муж проводит время на Кипре: "Нас так встречали...".
Также Politeka писала, что Ирина Монатик растрогала украинцев, засветив семейный отдых с детьми.