Жена популярного музыканта, исполнителя и продюсера Дмитрия Монатика Ирина впечатлила стильным осенним образом на прогулке, заставив говорить о себе.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ирина Демичева опубликовала фото, на котором предстала в расклешенных джинсах и белой кофте, напоминающей пончо. Образ Ирина дополнила солнцезащитными очками. Красотка позировала возле автомобиля.

«Какой прекрасный выдался день. С благодарностью», - подписала фото женщина.

В комментариях поклонники оставили ей много теплых слов.

«Какой стиль!», «Ира, обязательно надо будет тебя снять в кино, в роли жены итальянского мафиози в наши дни))», «Воу воу воу!! Что это у нас за красотка @irinamonatik?)», «Ты всегда прекрасна», «Такая сильно красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ирина и Дмитрий вместе уже долгое время, у них подрастает два сына. В начале своей карьеры Монатик не афишировал отношения с женой, что вызывало у поклонников много вопросов.

Напомним, что Ирина Монатик похвасталась достижением сына: "Талант растет".

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