Ірина Демічева, яка одружена з заслуженим артистом України Дмитром Монатиком, показала, як проводить час на сонячному Кіпрі.

Як пише Politeka.net, Ірина Демічева вже шість років одружена з Дмитром Монатіком. У пари є двоє дітей, а зараз Демічева відпочиває на Кіпрі. Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Демічева була в прозорій сукні. Дружина Монатіка стояла біля пальм, демонструючи розкішну фігурку. Фото вийшло дуже ніжним і романтичним, адже Ірина спостерігала Захід. Як можна зрозуміти, Демічева знаходиться в місті Лімассол, на острові Кіпр.

"Чудові заходи на Кіпрі. Фото зроблене Данечкою. Талант зростає", - написала Демічева під фото.

Фанати поставили сотні лайків і написали похвалили маленького сина:

"Маму відмінно фотографує".

Нагадаємо, Монатік з друзями умотав з України, похвалившись яскравим відпочинком в ОАЕ

Також Politeka писала, що дружина Монатіка показала неоднозначну реакцію сина і розсмішила Дорофєєву

А ще Politeka повідомляла, що Олена Кравець, Дантес, Дорофєєва та інші висловилися про тріумф Монатіка в Нью-Йорку



