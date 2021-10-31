Ірина Демічева, яка одружена з заслуженим артистом України Дмитром Монатиком, показала, як проводить час на сонячному Кіпрі.
Як пише Politeka.net, Ірина Демічева вже шість років одружена з Дмитром Монатіком. У пари є двоє дітей, а зараз Демічева відпочиває на Кіпрі. Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.
На новому фото Демічева була в прозорій сукні. Дружина Монатіка стояла біля пальм, демонструючи розкішну фігурку. Фото вийшло дуже ніжним і романтичним, адже Ірина спостерігала Захід. Як можна зрозуміти, Демічева знаходиться в місті Лімассол, на острові Кіпр.
"Чудові заходи на Кіпрі. Фото зроблене Данечкою. Талант зростає", - написала Демічева під фото.
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