Ирина Демичева, которая замужем за Заслуженным артистом Украины Дмитрием Монатиком, показала, как проводит время на солнечном Кипре.

Как пишет Politeka.net, Ирина Демичева уже шесть лет замужем за Дмитрием Монатиком. У пары есть двое детей, а сейчас Демичева отдыхает на Кипре. Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Демичева была в прозрачном платье. Жена Монатика стояла у пальм, демонстрируя роскошную фигурку. Фото получилось очень нежным и романтическим, ведь Ирина наблюдала закат. Как можно понять, Демичева находится в городе Лимассол, на острове Кипр.

"Восхитительные закаты на Кипре. Фото сделанное Данечкой. Талант растет", - написала Демичева под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали похвалили маленького сына:

"Маму отлично фотографирует".

Напомним, Монатик с друзьями умотал из Украины, похваставшись ярким отдыхом в ОАЭ

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