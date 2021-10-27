Известный певец и Народный артист Украины Дмитрий Монатик показал на новом фото, как проводит время в Объединенных Арабских Эмиратах с друзьями и женой.

Как пишет Politeka.net, исполнитель поделился новым кадром на своей странице в Инстаграм. Судя по гео-локации, сейчас Монатик находится в Абу-Даби – столице ОАЭ.

На новом снимке певец показал себя в лазурных водах Персидского залива. Артист зашел в воду по пояс и высоко вскинул руки, образовав вокруг себя стену из брызг. Отдыхал он в компании своей жены и друзей, которые также решили освежиться в воде.

«Все ритмоловы в сборе… ну, почти…», - подписал снимок Монатик.

Его супруга Ирина оставила под постом много смайликов в виде разной морской живности.

Поклонники артиста также не смогли пройти мимо.

«мои ж вы, рыбки», «Класс яркое фото)», «Интересно, что Дима в Абу Даби показывает West Coast», «Это Вы где, Дима?», «Оооо какой цвет», «Водичка красивая», «Красавчик, хорошего отдыха», «Мне очень нравится тату солнца на спине! Этот человек действительно родился, чтобы Сиять для людей», - пишут люди.

Напомним, каким Дима Монатик был в юности, судья "Голосу країни" удивил архивными кадрами.

Как сообщала Politeka, жена Монатика с детьми вернулась на родину, удивив Никитюк.

Также Politeka писала, что жена Монатика показала неоднозначную реакцию сына и рассмешила Дорофееву.