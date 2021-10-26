Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, показал, как выглядел в юности, поразив трюками и танцами, на которые способны далеко не все.

Дима Монатик с детства занимался танцами, и в юные годы уже вовсю танцевал в луцкой танцевальной брейк-данс команде, пишет Politeka.net.

Артист был очень талантлив и неоднократно принимал участие в разных телевизионных шоу, параллельно он записывал песни и снимал клипы.

Сейчас певец очень популярный, и помимо творческой карьеры, также активно ведет свой Инстаграм. В частности, в новом посте Монатик опубликовал кадры, сделанные во времена его юности. На кадрах певец танцует брейк-данс и выполняет разные акробатические трюки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Акробатика от MONATIKA. С детства любил летать. Всем продуктивного дня 💪🏽", - написал Дима Монатик.

За час публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Аааай!! Хорошшшшш!!", " 😂😂😂 охх!!! Как круто!!!", "У меня спина заболела уже только смотря на тебя🤣🤣🤣 ты 🔥🔥🔥🔥🔥", "Вот так каждый день делай, спина болеть не будет", "👏👏👏Класс!!!", "Хароооооош! Дима топ!","Вот ты чумовой", - написали пользователи сети.

Напомним, Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения, показав личные кадры

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А еще Politeka писала, что Монатик попал впросак из-за неудачного образа