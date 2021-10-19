Известного артиста Дмитрия Монатика, который недавно получил звание народного артиста Украины, сравнили с Филиппом Киркоровым из-за наряда.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз жена Дмитрия Монатика Ирина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Сейчас артист вместе со своей женой-красоткой находится в Дубаи. На снимке они позируют в зеркало в ярких нарядах. На Дмитрии Монатике яркий костюм из рубашки и шорт изумрудного цвета.

"С любимым", — подписала фото Ирина Монатик.

В комментариях под снимком пользовательница сети оставила комментарий, где сравнила Дмитрия Монатика с известным артистом Филиппом Киркоровым.

"Монатик стал выглядеть как Киркоров((( Полное отсутствие вкуса. Все логотипные шмотки сумки что у него что у вас. Так все отталкивает к большому разочарованию!", — написала подписчица.

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