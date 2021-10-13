Известный исполнитель Дмитрий Монатик по секрету рассказал Наташе Могилевской почему он так часто носит шляпы и другие головные уборы

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик, в эфире шоу "Співають всі" выдал свой секрет, почему часто носит головные уборы – от стильных шляп до обычных шапок и кепок. На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором артист рассказывает главной судье шоу Могилевской свой секрет (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Оказалось, шляпы для Дмитрия не просто модный аксессуар, они выполняют еще одну важную функцию – пропитывают пот со лба, не давая ему попадать в глаза.

"Почему я ношу шляпы? Потому что они поглощают пот. А у меня забивает глаза все время, я не вижу", - рассказывает Монатик Наташе Могилевской, рядом с которой сидит, показывая на свой лоб.

Певица, похоже, не очень поверила в рассказ своего коллеги. "Серьезно?", - переспросила Наталья со смехом. На это Дима утвердительно ответил. К слову, на шоу "Співають всі" артист пришел без головного убора.

Напомним, Могилевская в обнимку с Монатиком заинтриговала украинцев эфиром "Співають всі": "Королева и Король".

Как сообщала Politeka, Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения, показав личные кадры: "Оставайся таким же всю жизнь!".

Также Politeka писала, что Монатик застыл в страстном поцелуе с копией Дорофеевой, Дантес отреагировал: "Я подумал, что это...".