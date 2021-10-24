Жена народного артиста Украины Дмитрия Монатика Ирина Демичева вернулась вернулась в родные края вместе со своими сыновьями.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик и Ирина Демичева оба роддом из Луцка. Несмотря на это пара случайно познакомилась в Киеве. Сейчас супруги вместе с двумя детьми и проживают в шикарном особняке поселке Крюковщина, который находится в Киевской области.

На выходных Ирина вместе со своими сыновьями Платоном и Даниилом отправилась в родные края, чтобы познакомить детей с местными достопримечательностями. Кадры путешествия супруга Монатика обнародовала у себя в Инстаграм.

Они посетили замок Любарта и сфотографировались на фоне величественного сооружения.

«Какое впечатляющее и истинно величественное место -Замок Любарта. Знакомим сыновей с Достопримечательностями любимой страны 💛💙», - написала Ирина.

Поклонники оказались в восторге от увиденного. Они засыпали семейство Монатиков комплиментами и не забыли спросить, когда Дмитрий даст концерт в родном городе Луцке.

"Бозе…. И что понравилось там мальчикам?", - удивленно спросила украинская телеведущая Леся Никитюк.

"Добро пожаловать домой",

"Когда концерт в Луцке?

"Королева и маленькие принцы ", - высказались другие пользователи сети.

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