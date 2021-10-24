Жена народного артиста Украины Дмитрия Монатика Ирина Демичева вернулась вернулась в родные края вместе со своими сыновьями.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик и Ирина Демичева оба роддом из Луцка. Несмотря на это пара случайно познакомилась в Киеве. Сейчас супруги вместе с двумя детьми и проживают в шикарном особняке поселке Крюковщина, который находится в Киевской области.
На выходных Ирина вместе со своими сыновьями Платоном и Даниилом отправилась в родные края, чтобы познакомить детей с местными достопримечательностями. Кадры путешествия супруга Монатика обнародовала у себя в Инстаграм.
Они посетили замок Любарта и сфотографировались на фоне величественного сооружения.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Трагедия на украинской трассе, жизнь детей оборвалась в один миг: кадры аварии
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая впечатлила видом, надев латекс: "Какая красота"
Слезы на "Мастер Шеф", жена известного повара разрыдалась из-за поступка участницы: "С первой серии подбешивает"
Трагедия у Екатерины Кухар, ушел из жизни знаменитый украинский артист: «Навсегда останется в сердце»
«Какое впечатляющее и истинно величественное место -Замок Любарта. Знакомим сыновей с Достопримечательностями любимой страны 💛💙», - написала Ирина.
Поклонники оказались в восторге от увиденного. Они засыпали семейство Монатиков комплиментами и не забыли спросить, когда Дмитрий даст концерт в родном городе Луцке.
"Бозе…. И что понравилось там мальчикам?", - удивленно спросила украинская телеведущая Леся Никитюк.
"Добро пожаловать домой",
"Когда концерт в Луцке?
"Королева и маленькие принцы ", - высказались другие пользователи сети.
Напомним, Елена Кравец, Дантес, Дорофеева и другие высказались о триумфе Монатика в Нью-Йорке
А еще Politeka писала, что Могилевская разболтала о неудаче Тины Кароль на популярном шоу
Также Politeka сообщала, что Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения, показав личные кадры