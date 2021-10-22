Жена Дмитрия Монатика, Заслуженного артиста Украины, Ирина показала, как звездный супруг вызвал неоднозначную реакцию у сына, чем повеселила Надю Дорофееву.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом, который недавно получил звание Заслуженного артиста Украины. У Дмитрия есть супруга Ирина, с которой Монатик воспитывает двоих сыновей. Супруга Дмитрия решила записать видео, в котором показала, какая есть проблема у одного из сыновей.
На видео Дмитрий играл в игру, в которой делал вид, что ест хот-доги. Девайс определил, что за определенный отрезок времени Монатик сьел 11 хот-догов. В этот момент на него посмотрел маленький сын с довольно неоднозначным взглядом. Как можно понять, Дмитрий победил рекорд сына, поэтому мальчик так и смотрел на папу.
"У каждого своя диета)
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Тина Кароль, Тан и Плакидюк выбрали самую красивую девушку: как выглядит новая "Мисс Украина"
Экс-жена Позитива из "Время и Стекло" в маленьком купальнике пошалила под душем: "Вечно сияющая Венера"
Власовой, сменившей партнера на "Танцях з зірками" стало плохо в прямом эфире: "Очень тяжело"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Когда вошёл в кураж и внезапно побил рекорд Дани. Как видите, с проигрышами у нас пока сложно… Всем продуктивной пятницы!", - написала Ирина.
"Супер смешно, с проигрышами у нас проблемы", - добавила жена звезды.
"Ахахаха", - написала Надя под видео.
Напомним, Елена Кравец, Дантес, Дорофеева и другие высказались о триумфе Монатика в Нью-Йорке
А еще Politeka писала, что Могилевская разболтала о неудаче Тины Кароль на популярном шоу
Также Politeka сообщала, что Монатик трогательно поздравил сына с днем рождения, показав личные кадры