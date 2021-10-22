Жена Дмитрия Монатика, Заслуженного артиста Украины, Ирина показала, как звездный супруг вызвал неоднозначную реакцию у сына, чем повеселила Надю Дорофееву.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом, который недавно получил звание Заслуженного артиста Украины. У Дмитрия есть супруга Ирина, с которой Монатик воспитывает двоих сыновей. Супруга Дмитрия решила записать видео, в котором показала, какая есть проблема у одного из сыновей.

На видео Дмитрий играл в игру, в которой делал вид, что ест хот-доги. Девайс определил, что за определенный отрезок времени Монатик сьел 11 хот-догов. В этот момент на него посмотрел маленький сын с довольно неоднозначным взглядом. Как можно понять, Дмитрий победил рекорд сына, поэтому мальчик так и смотрел на папу.

"У каждого своя диета)

Когда вошёл в кураж и внезапно побил рекорд Дани. Как видите, с проигрышами у нас пока сложно… Всем продуктивной пятницы!", - написала Ирина.

"Супер смешно, с проигрышами у нас проблемы", - добавила жена звезды.

"Ахахаха", - написала Надя под видео.

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